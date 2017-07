CSD-Zug der bunten Vielfalt

Berlin: Café Kranzler |

Berlin. Der legendäre Zug des Berliner Christopher Street Days (CSD) findet in diesem Jahr am 22. Juli statt. Es ist inzwischen schon die 39. Ausgabe der CSD-Demo. Start ist um 12 Uhr an der Café-Kranzler-Ecke auf dem Kurfürstendamm in Höhe der Joachimsthaler Straße. Nach der Eröffnungszeremonie setzt sich der Zug gegen 12.30 Uhr in Bewegung. Vom Ku’damm geht es über den Wittenberg-, Nollendorf- und Lützowplatz zur Siegessäule. Zwischen 15 und 17 Uhr findet der Zug seinen Endpunkt am Brandenburger Tor. Dort gibt es die Abschlusskundgebung, das CSD-Finale. KEN