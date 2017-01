Das Ende einer Platane

Berlin: Freiherr-vom-Stein-Straße |

Schöneberg.

Die alte Platane in der Freiherr-vom-Stein-Straße am Rathaus Schöneberg muss gefällt werden. Der markante Baum mit dem stattlichen Stammumfang von 3,22 Metern ist von schädlichen Pilzen so sehr befallen, dass er nicht erhalten werden kann. Das haben Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamts wie auch ein unabhängiger Baumsachverständiger leider bestätigt. Das Holz der Platane ist so stark zersetzt, dass die Standfestigkeit des Baums und damit seine Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.