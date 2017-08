Für gute Sicht im Straßenverkehr

Schöneberg.

Im Rahmen eines Mobilitätstags für ältere Kraftfahrer, den der ADAC Berlin-Brandenburg veranstaltet, ist das Fielmann-Sehtestmobil am Donnerstag, 24. August, auf dem Parkplatz von Möbel Höffner am Sachsendamm 20. Augenoptiker testen von 10 bis 16 Uhr kostenlos, ob Fehlsichtigkeiten vorliegen und ob die vorhandene Brille für das Sehen in der Ferne ausreicht. Der mobile Augen-Service beinhaltet auch einen Brillen-Check. Der ADAC ist mit seinem Prüf- und Servicemobil vor Ort, in dem kostenfreie Pkw-Checks angeboten werden. Weitere Termine der Fielmann-Sehtestmobile findet man unter www.fielmann.de/sehtestmobil