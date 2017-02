Lärmschutz an Bahn und A 100

Schöneberg.

Die Deutsche Bahn vergibt erste Aufträge für die Elektrifizierung der Bahnlinie zwischen Westend und Neukölln. Damit müssten, so die SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg, entlang der Ringbahn und der A 100 Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, um Anwohner dieser „völlig durchlärmten Verkehrsschneise“ merklich zu entlasten. Die Forderung der SPD formuliert ihr stellvertretender Fraktionschef Christoph Götz so: „Die Bahn muss beim Schallschutz handeln. Bahn und Bund müssen sich zusammensetzen“. Die SPD hat in der BVV einen entsprechenden Vorstoß gemacht.