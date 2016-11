Platzbenennung nach Kitty Kuse

Berlin: Kitty-Kuse-Platz |

Schöneberg.

Der neu entstandene Platz an der Naumannstraße östlich des Leuthener Platzes wird nach Käthe „Kitty“ Kuse (1904-1999) benannt. Diese Empfehlung hat der Kulturausschuss der BVV Tempelhof-Schöneberg ausgesprochen. Sie wurde von der BVV einhellig beschlossen. Kitty Kuse war eine Aktivistin für die Rechte lesbischer Frauen. Insbesondere ist die von ihr initiierte Gründung der ersten Lesbengruppe für ältere Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland hervorzuheben. Im März wurde auf dem Alten St. Matthäus-Kirchhof an der Großgörschenstraße ein Gedenkstein für Kuse eingeweiht.