Casting beim Unternehmerstammtisch NetzStamm

Berlin: Restaurant La Piano | Schöneberg. Der nächste offene Unternehmerstammtisch für den Altbezirk Schöneberg findet am Do., 24. November statt. Er beginnt um 18.30 Uhr im Restaurant La Piano | Innsbrucker Str. 42.

Highlight: Nach über 8 Jahren richtet diese Initiative nun auch regelmäßige Kamingespräche (Talk am Kamin) als Medien-Format neben ihren Stammtischrunden bezirklich aus. Beginn ist am Sa., 3. Dezember 2016 bei AMARCORD um 19 Uhr. Kurzentschlossene Startups aus Schöneberg können sich hier noch bewerben, um mehr Aufmerksamkeiten in der Öffentlichkeit zu erhalten. Aktuelles & weitere Informationen unter www.netzstamm.de.