Schnell bewerben für Umweltpreis

Tempelhof-Schöneberg.

Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Umweltpreis des Bezirks läuft am 11. August ab. Bis dahin können sich Unternehmen und Initiativen, die sich ökologisch engagieren um den Green Buddy Award 2017 bewerben. In jeder der fünf Preiskategorien – Young Green Buddy Award, umweltschonende Produktion/produktionsnahe Dienstleistungen, Denkmalschutz, Abfallvermeidung/Reduce, Reuse, Recycle und Smart Cities – gibt es ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro und eine Urkunde. Alle Informationen für die Bewerbung sind auf www.berlin.de/greenbuddy zu finden.