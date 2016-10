Streetfood im Europa-Center

Berlin: Europa-Center |

Charlottenburg. Speisen aus aller Welt an einem Ort vereint – das ist der Gedanke hinter dem Streetfood-Festival des Europa-Centers von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. November. Dann versammeln sich am Breitscheidplatz 15 Anbieter und servieren aus ihren Buden und Trucks heraus Spezialitäten. Von Indien über Österreich bis nach Kuba spannt sich die kulinarische Weltreise. Wer es bodenständig mag, wird mit Schlemmereien aus Deutschland glücklich werden. Die Eröffnungsparty des Festivals steigt am Freitag ab 19 Uhr. tsc