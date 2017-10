WG der besonderen Art

Schöneberg.

Der neueste Trend in der Arbeitswelt lautet: Co-Living. Hier befinden sich eine Büro- und eine Wohngemeinschaft unter einem Dach. Im erweiterten Co-Working wird auch gewohnt. Ein solches Projekt soll in der Potsdamer Straße 180 verwirklicht werden, wie eine Einwohneranfrage in der BVV ergab. „Planungsrechtlich steht dieses Gebäude in einem Mischgebiet“, sagt Stadtrat Jörn Oltmann. Wohnen und Gewerbe seien hier gleichermaßen zulässig. Allerdings müsste bei der Bauaufsicht erst ein Antrag gestellt werden, Gewerberäume in Wohnen mit Gewerbe umzuwandeln. Beim Bezirksamt ist für die Potsdamer Straße 180 noch kein solcher Antrag eingegangen.