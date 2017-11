Wie man Geld coacht

Schöneberg.

„Verdienen Sie, was Sie verdienen?“, fragt Kerstin Gernig provokant. Die Businessfrau, Bloggerin und Autorin zeigt in einem Vortrag und an praxisnahen Beispielen am 28. November 19.30 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, wie die persönliche Einstellung zum Geld über den eigenen Kontostand entscheidet. Der Abend wird von den drei Unternehmernetzwerken in Tempelhof-Schöneberg organisiert. Der Eintritt ist frei; Anmeldung bis 22. November unter anmeldung@ui-tempelhoferdamm.de