Barrierefrei auf Bahnsteig zwei

Siemenstadt.

Am U-Bahnhof Siemensstadt hat die BVG jetzt den zweiten Aufzug in Betrieb genommen. „Beide Bahnsteige sind damit stufenlos mit der Vorhalle verbunden“, informiert Matthias Brauner, Vorsitzender der CDU Siemensstadt. Der erste Aufzug ging im Dezember 2016 ans Netz. Der Dritte, der die Vorhalle dann mit der Straße verbindet, soll noch in diesem Jahr fertig werden. Damit ist der Bahnhof dann komplett barrierefrei. Parallel zu den Arbeiten an den neuen Aufzügen bekamen die Bahnsteige einen neuen Belag aus hellem Granit und ein Blindenleitsystem. Die Kosten inklusive drittem Aufzug liegen bei rund 2,1 Millionen Euro.