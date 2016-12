Aromatherapie in der Pflege

Berlin: Stadtteilzentrum Siemensstadt |

Siemensstadt. Um Aromatherapie in der häuslichen Krankenpflege geht es in einem Vortrag der Heilpraktikerin Christina Hormann am 12. Januar von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Kontaktstelle Pflegeengagement im Stadtteilzentrum Siemensstadt, Wattstraße 13. Richtig eingesetzte Öle sollen das Atmen erleichtern, Schweiß reduzieren, beruhigen, beleben, Schmerzen lindern und nicht zuletzt vielen, auch sonst resistenten Keimen, den Garaus machen. Die Teilnehmer können selbst ein Körperöl mischen. Kosten entstehen nur für das Öl für rund zwei Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter 38 30 82 58. CS