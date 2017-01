Italienisch für Anfänger

Berlin: Casa e.V. |

Siemensstadt. Wer sich im nächsten Italien-Urlaub in der Landessprache verständigen will, kann ab dem 16. Januar einen Sprachkurs für Anfänger besuchen. In kleiner Gruppe und lockerer Atmosphäre werden erste Grundkenntnisse der italienischen Sprache vermittelt. Der Kurs besteht aus acht Terminen und findet immer montags von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Bei Interesse kann der Kurs im Anschluss fortgesetzt werden. Treffpunkt sind die Räume des Vereins Casa am Rohrdamm 23. Anmeldung und Infos unter 382 89 12. uk