Vom Umgang mit dem Smartphone

Siemensstadt.

Ab sofort können sich interessierte Senioren für einen kostenlosen Smartphone-Workshop am 22. November von 16 bis 18 Uhr im Stadtteilzentrum Siemensstadt, Wattstraße 13, anmelden. In Kooperation mit dem Projekt „Starke Hände“ an der Schule an der Jungfernheide sollen die Teilnehmer gemeinsam mit Schülern auf lockere und unterhaltsame Weise den Umgang mit Smartphones kennenlernen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten unter382 89 12 oder per E-Mail an stadtteilbuero@casa-ev.de