Überfall auf Autofahrer

Siemensstadt.

Ein 19-jähriger ist am 25. September am Schuckertdamm von Unbekannten überfallen worden. Er berichtete der Polizei, dass er sich kurz nach 23 Uhr in seinen Wagen beugte, den er im Schuckertdamm geparkt hatte. Unbekannte sollen ihn dann in das Fahrzeuginnere geschubst und mit einem Messer verletzt haben. Nach einem Faustschlag in sein Gesicht habe der junge Mann dann das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, waren die Räuber verschwunden und hatten Geld entwendet. Mit Schnittverletzungen am Arm und am Oberkörper kam der 19-Jährige zur ärztlichen Behandlung.