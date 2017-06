Unterschriften für Mobile Polizeiwache Heerstraße Nord

Spandau.

Für die Mobile Polizeiwache an der Heerstraße Nord hat die SPD Spandau mittlerweile 1000 Unterschriften sammeln können. Dies sei ein starkes Zeichen der Bürger, die sich mehr Polizeipräsenz wünschten, sagten der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz und die Vorsitzende der SPD Staaken, Burgunde Grosse, als Initiatoren der Unterschriftensammlung. „Inzwischen gibt es Signale, dass der Senat sich die Sicherheitslage im Kiez näher anschauen will. Das begrüßen wir und bleiben mit den Verantwortlichen im Gespräch.“ Anwohner, die noch nicht unterschrieben haben, können das im Bürgerbüro von Swen Schulz an der Bismarckstraße 61 oder im Büro von Raed Saleh an der Marktstraße 1 in der Altstadt nachholen. Wie berichtet, hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) Ende Mai in Spandau die Mobile Polizeiwache für die Heerstraße Nord angekündigt. Auch die CDU Spandau begrüßt die Pläne.