Anfänger malen die Jahreszeiten

Siemensstadt.

Die bildende Künstlerin und Diplom-Sozialpädagogin Susanne Pohlmann gibt am Freitag, 13. Januar, von 11 bis 16 Uhr im Stadtteilzentrum Siemensstadt, Wattstraße 13, eine Einführung in die Malerei. Der Workshop „Jahreszeiten als Bildthema“ ist auch für Anfänger geeignet. Die Teilnahme an dem Volkshochschul-Angebot (VHS) kostet 19,34 Euro, ermäßigt 11,67 Euro. Dazu kommen Kosten in Höhe von fünf Euro für das gesamte Material (Papier, Gouachefarben, Ölkreiden und Stifte). Die Anmeldung für den VHS-Kurs Sp2.224F ist unter www.vhs-spandau.de möglich oder in der VHS-Geschäftsstelle, Carl-Schurz-Straße 17, montags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr.