Spandau.

Am Heiligabend öffnen sich die Kirchentüren nicht nur einmal oder zweimal, sondern in einigen Evangelischen Gemeinden gleich fünfmal zu unterschiedlichen Gottesdiensten. Bereits um 11 Uhr geht es am 24. Dezember mit einem Familiengottesdienst für kleine Kinder in der Dreieinigkeitskirche An der Mäckeritzbrücke 4 los. Es folgen den ganzen Tag über Gottesdienste mit Krippenspielen, Posaunenchor oder Jugendband. Für alle Altersgruppen und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und für alle, die es lieber besinnlich ausklingen lassen, gibt es die Mitternachtsmessen. Zur Christmette lädt beispielsweise die Evangelische Kirche Heerstraße Nord an der Obstallee 22 E. Pfarrer i.R. Klaus Wiesinger beginnt die Messe um 23 Uhr. Christnacht ist auch in Gatow. Hier lädt Pfarrer Matthias Kaiser zur Andacht mit Musik ab 23 Uhr in die Dorfkirche Alt Gatow. Alle Gottesdienste am Heiligabend sind unter www.spandau-evangelisch.de nachzulesen.