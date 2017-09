Berlin: Stadtteilzentrum Siemensstadt |

Siemensstadt. Die Künstlerin Susanne Pohlmann bietet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule am Sonnabend, 16. September, von 11 bis 16 Uhr den Workshop "Jahreszeiten als Bildthema" im Stadtteilzentrum Siemensstadt, Wattstraße 13, an. Die Teilnehmer arbeiten mit Pinsel, Spachtel, Fingern und Acrylfarbe, mit verschiedenen Kreidearten und Kohlestiften. Der Workshop ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Die Teilnahme kostet 19,67, ermäßigt 11,84 Euro. Das Material kostet zusätzlich drei Euro. Weitere Information unter 93 62 23 80. CS