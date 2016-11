Mit dem Kajak durch die Wildnis

Berlin: Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt |

Siemensstadt. „Von der Wildnis der schwedischen Ostsee bis zu den Nationalparks im Südwesten der USA“ heißt ein Bildervortrag von Klaus Flöter am Donnerstag, 24. November, von 18 bis 20 Uhr in der Kontaktstelle PflegeEngagement im Stadtteilzentrum Siemensstadt, Wattstraße 13. Klaus Flöter war mit dem Kajak unterwegs durch die schwedische Ostsee, in den Alpen in Deutschland und in den Nationalparks im Südwesten der USA. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung erfolgt unter 93 62 23 80. CS