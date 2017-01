Philippinische Märchen

Berlin: evangelische Kirchengemeinde Siemensstadt |

Siemensstadt. Die Evangelische Kirchengemeinde Siemensstadt lädt am 23. Januar ins Kulturcafé. Renate Raber erzählt Märchen von den Philippinen, dem Land des Weltgebetstages 2017. Begleitet wird die Märchenerzählerin von Holger Schumacher am Klavier. Das einstündige Konzert beginnt um 15.15 Uhr im Kulturcafé im Gemeindesaal am Schuckertdamm 336 bei freiem Eintritt. Wer früher kommen will, ist ab 14.30 Uhr zum gemeinsamen Kaffeetrinken ins Kulturcafé geladen. uk