Weihnachtscafé im Bürgerbüro

Siemensstadt. Ein ganz besonderer Nachmittag erwartet die Besucher des Bürgerbüros von Daniel Buchholz am 16. Dezember. Der SPD-Abgeordnete lädt ab 16 Uhr in sein Weihnachtscafé zu Kuchen, Plätzchen und heißen Getränken ein. Direkt danach darf beim Karaoke-Abend nach Herzenslust gesungen werden. Der Austausch über aktuelle Themen kommt trotzdem nicht zu kurz. Treffpunkt ist das Bürgerbüro am Quellweg 10. uk