Siemensstadt. Über das aktuelle Wahlprogramm der CDU zur Bundestagswahl am 24. September informiert die CDU Siemensstadt am 18. Juli. Treffpunkt ist ab 19 Uhr das "Stammhaus Siemensstadt" am Rohrdamm 24D. Es moderiert Matthias Brauner, Chef der CDU Siemensstadt. uk