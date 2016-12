Berlin: Bürgerbüro Daniel Buchholz |

Siemensstadt.

Ärger mit dem Amt? Ideen für den Kiez? Fragen zur politischen Lage? Seine erste Bürgersprechstunde im neuen Jahr veranstaltet der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz am Donnerstag, 5. Januar, im Stadtteilladen am Quellweg 10. Wer sich mit einem Problem, Sorgen oder Kritik an den Politiker wenden möchte, hat von 16.30 bis 18.30 Uhr Gelegenheit dazu. Es wird um Anmeldung gebeten unter info@daniel-buchholz.de oder

92 35 92 80.