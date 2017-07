Siemensstadt.

Der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz bietet am Freitag, 14. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr eine kostenlose Sprechstunde zum Thema Miete in seinem Bürgerbüro, Quellweg 10, an. Als Experte steht Jürgen Wilhelm vom Berliner Mieterverein zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt unter92 35 92 80 oder info@daniel-buchholz.de