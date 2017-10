Berlin: Stadtteilzentrum Siemensstadt |

Siemensstadt. Die Kontaktstelle Pflegeengagement bietet am Montag, 16. Oktober, von 12 bis 14 Uhr eine kostenfreie Kommunikationsschulung für ehrenamtliche Mitarbeiter im Besuchsdienst, in Gruppen und Nachbarschaftsinitiativen im Stadtteilzentrum Siemensstadt, Wattstraße 13, an. Dabei geht es um den ersten Eindruck, den Menschen bei ihrer ersten Begegnung haben. Anmeldung und weitere Information gibt es unter 93 62 23 80. CS