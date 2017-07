Mein bewegter Sommer beim SCS

Siemensstadt.

Der SC Siemensstadt ist ein Veranstaltungsort für das Ferienprogramm „Mein bewegter Sommer“ der Senatsbildungsverwaltung und der Sportjugend Berlin. Es findet vom 31. Juli bis 11. August auf dem Vereinsgelände an der Boulstraße 14 statt und wendet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Jeweils von 8 bis 16 Uhr gibt es Sportangebote wie Badminton, Tischtennis oder Fußball. Geplant sind außerdem Ausflüge, etwa in den Klettergarten oder das Strandbad Jungfernheide. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 70, ermäßigt 35 Euro, zum Beispiel für Inhaber eines Berlinpass. Anmeldung und weitere Informationen bei der Sportjugend unter30 00 21 90 oder www.bewegter-sommer.de