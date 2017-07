Tennis international

Spandau.

Vom 26. August bis 1. September finden auf der Anlage des Siemens Tennis-Klub Blau-Gold 1913 am Schuckertdamm 345 die dritten Internationalen Spandauer Jugendmeisterschaften statt. Die Titel werden in vier Altersklassen zwischen U12 und U18, jeweils unter Mädchen und Jungen ausgespielt. Aufgrund des großen Erfolgs in den vergangenen beiden Jahren, zählt das Turnier jetzt zur höchsten Kategorie auf Verbandsebene. 2016 nahmen mehr als 100 Spieler daran teil. Für die kommende Veranstaltung können sich Aktive noch bis 19. August anmelden. Und zwar unter www.tvpro-online.de/turniere/item/5123 . Weitere Informationen gibt es außerdem unter www.siemens-tk.de