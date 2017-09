3. Spandauer Jobmesse

Berlin: Ingeus GmbH |

Siemensstadt. Die Ingeus GmbH, Siemensdamm 50, veranstaltet am 14. September von 9 bis 13 Uhr ihre dritte Jobmesse für Arbeitsuchende. Bei der Messe sind Arbeitgeber aus fast allen Bezirken dabei. Wichtig für die Teilnahme ist eine persönliche Einladung, die vom Arbeitsvermittler oder Berater im Jobcenter Spandau am Wohlrabedamm oder in der Altonaer Straße ausgestellt wird. Besucher können vor oder nach den Arbeitgebergesprächen an den zusätzlichen halbstündigen Infoveranstaltungen zu den Themen "Beantragung zusätzlicher Kinderbetreuung für arbeitende (Allein)Erziehende" oder "Arbeitszeiten Realität und Wirklichkeit aus der IG-Metall-Mitgliederbefragung 2017" teilnehmen. Außerdem wird ein Bewerbungsmappen-Check angeboten. gw