Berlin: "Vossia Trattoria" |Seit 10. August existiert in Siemensstadt die "Vossia Trattoria". Der Familienbetrieb bietet die Küche Italiens mit zahlreichen sizilianischen Highlights.