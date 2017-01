Mehr als fünf Millionen Euro verbaut: Bezirk beendet Sanierungsprogramm

Spandau. Der Bezirk hat das Schulanlagensanierungsprogramm erfolgreich beendet. Mehr als fünf Millionen Euro wurden 2016 verbaut.

In Spandau wurden im Vorjahr 5,6 Millionen Euro aus dem Schulanlagensanierungsprogramm (SSP) verbaut. Das Geld floss in 25 Einzelmaßnahmen, davon betrafen drei Sanitäranlagen in Höhe von 1,2 Millionen Euro.Die größten Projekte waren die Sanierung der Sporthalle an der Bertolt-Brecht-Oberschule für rund 790.000 Euro, die Generalüberholung von Dach und Fenstern an der Zeppelin-Grundschule in Höhe von 422.000 Euro sowie die Sanierung des Gebäudes an der Seecktstraße 2 für rund 550.000 Euro. Die Seecktstraße, früher Standort der Freien Georgschule, wird als neuer Schulstandort hergerichtet.2015 hatte der Bezirk 4,6 Millionen verbaut. Mit den Landesmitteln aus dem Schulanlagensanierungsprogramm können die Bezirke mittelgroße Schulsanierungen finanzieren, also Fenster, Dächer, Sanitäranlagen, Brandschutz oder Schulhöfe. Für die bauliche Unterhaltung hat Spandau außerdem ein eigenes Haushaltsbudget. Größere Projekte wie Schulneubauten, Sporthallen oder Mensen muss der Bezirk über seine Investitionsplanung bei der Senatsfinanzverwaltung anmelden.