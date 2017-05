Bewerben für freie Ferienplätze!

Spandau.

Im Ferienprogramm „Kinder in Luft und Sonne“ des Jugendamtes Spandau sind noch einige Plätze frei. Wer sein Kind im Alter von sieben bis 13 Jahren günstig in die Sommerferien schicken will, kann sich anmelden. Das Ferienprogramm findet an folgenden Standorten statt: Freizeitstätte am Aalemannufer an der Niederneuendorfer Allee 30, Freizeitgelände Cosmarweg am Cosmarweg 71 und in der Freizeitsportanlage am Südpark, Am Südpark 51. Nähere Informationen: Raum U 40 im Rathaus Spandau, Carl-Schurz-Straße 2/6 oder unter

902 79 65 31.