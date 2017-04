Dein Weg zum Stipendium

Berlin.

"Stipendien, das ist doch die Förderung von Hochbegabten, richtig?" Das war früher mal so. Mittlerweile gibt es deutlich mehr Gruppen, deren Studium gefördert wird. Welche das sind, welche Institutionen Stipendien vergeben und wie junge Menschen sich darum bewerben, erfahren sie in einem neuen kostenlosen eBook, das die Online-Plattform vergleich.org herausgegeben hat. Auf 132 Seiten wird erklärt, was Stipendien sind, welche es gibt und wie hoch der Bewerbungsaufwand im konkreten Fall ist. Das E-Book ist werbefrei und wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Es kann unter www.vergleich.org/stipendium als PDF heruntergeladen werden.