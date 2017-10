Entscheidungen im Krankheitsfall

Berlin: Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze |

Spandau. In einem Multimediavortrag geht es am Mittwoch, 1. November, von 16 bis 18 Uhr im Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze im Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Mit einer Patientenverfügung wird vorsorglich festgelegt, was medizinisch getan oder nicht getan werden soll, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu artikulieren. Damit werden Angehörige, Ärzte und Pflegekräfte in schwierigen Entscheidungssituationen entlastet und wissen, was der Patient gewünscht hätte, wenn man ihn noch hätte fragen können. Die Teilnahme kostet drei Euro. Die Anmeldung erfolgt unter 333 50 26. CS