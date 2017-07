Berlin: Spandau Arcaden |

Spandau. Die vier Bienenvölker auf dem Dach der Spandau Arcaden haben in diesem Jahr 125 Kilogramm Honig produziert. Aus diesem Grunde bietet der Imker Marc-Wilhelm Kohfink Bienen-Workshops für alle Interessierten in den Spandau Arcaden, Klosterstraße 3, am 27. Juli von 12 bis 17 Uhr an. Die Teilnahme ist kostenlos. CS