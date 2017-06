Mein Spielplatz ist der coolste! Wettbewerb läuft über die Sommerferien

Spandau. Aufgepasst! Das Projekt „Raum für Kinderträume“ ruft wieder zum Wettbewerb auf.

Wer glaubt, den „coolsten Spielplatz“ in Spandau gefunden zu haben, der macht bei der Aktion einfach mit. Und so geht’s: Den persönlichen Favoriten malen, fotografieren oder basteln und erklären, warum genau dieser der tollste Spielplatz im Bezirk ist. Alles eintüten und per Post bis zum 30. Juli an das Bezirksamt Spandau, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, Carl-Schurz-Straße 2/6 in 13597 Berlin schicken. Es geht auch per E-Mail an simone.maier@ba-spandau.berlin.de . Wichtig: das Stichwort „Coolster Spielplatz“ nicht vergessen. Und den Namen und das Alter des Teilnehmers mitangeben.Mitmachen können Familien, Kitas und Grundschulen. Eine Jury entscheidet über die Wettbewerbsbeiträge und prämiert insgesamt fünf Preisträger. Zu gewinnen gibt es Gutscheine von Florida-Eis. Der Sieger darf sich außerdem ein neues Spielgerät oder eine Aktion auf einem öffentlichen Spielplatz seiner Wahl wünschen. Das Bezirksamt gibt dafür bis zu 1000 Euro aus.