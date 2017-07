Mit Youtube ein Star sein

Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau.

Mit Youtube berühmt werden? Wie funktioniert das eigentlich? Antworten auf diese Fragen gibt die Sommerferienaktion in der Stadtbibliothek Spandau am 15. und 16. August. Unter dem Motto „How to: Youtube-Star“ können Zehn- bis 14-Jährige herausfinden, was es bedeutet, ein Youtube-Star zu sein. Denn immer wieder hört man von Youtubern, die im Teenageralter mit ihren Videoclips Millionen verdienen. Aber ist ihr Leben wirklich so mühelos und so erstrebenswert, wie es scheint? Was ist ihr Erfolgsrezept und welche rechtlichen Grenzen müssen beachtet werden. Die Ferienaktion hilft dabei, die Medienkompetenz der Kids zu schulen. Dabei werden sie mit iPads und filmischem Equipment arbeiten, das die Bibliothek kostenlos bereit stellt. Am Ende des Tages erstellt jeder Teilnehmer ein eigenes Youtube-Video. Die Aktion findet an beiden Tagen jeweils von 13 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13 statt. Die Anmeldung erfolgt unter

902 79 55 19 oder

902 79 55 12.