Neu in der Altstadt Spandau - Sprachkurse nur für die Generation 50 +

Anfängerkurs: Sprechen, sprechen, sprechen

Unser Anfängerkurs ist für Teilnehmer gedacht, die entweder nie richtig Englisch gelernt haben oder deren Englischkenntnisse „verschüttet“ sind. Die Teilnehmer hören und sprechen wichtige Basiswörter der englischen Sprache – im ersten Kursjahr lernen sie bereits knapp 700 Grundwörter. Sie sind somit bereits in der Lage, allgemeine Dinge des Alltags auf Englisch zu benennen, sie zu erfragen und auf Fragen zu antworten. Mindestalter: 50 Jahre

Fortgeschrittenen Kurs I: Hören, sprechen und ein bisschen Grammatik

In diesem Kurs sind die Teilnehmer richtig, die den Anfängerkurs absolviert haben oder bereits über einen gewissen Grundwortschatz verfügen – diesen allerdings selten anwenden konnten. Auch in diesem Kurs spielt das Sprechen die wichtigste Rolle. Die Teilnehmer lernen jetzt allerdings auch schon die ersten Zeitformen und im Verlauf des Kurses weitere 700 Wörter kennen. Nach diesem Kurs steht einer Reise nach London oder New York rein sprachlich nichts mehr im Wege. Mindestalter: 50 Jahre

Fortgeschritten Kurs II: Unterhalten, hören, sprechen und noch ein bisschen Grammatik

Dieser Kurs ist ein Konversationskurs für Senioren, die bereits die beiden anderen Kurse durchlaufen haben oder die bereits über durchschnittliches Schulenglisch verfügen. Der gesamte erlernte Wortschatz wird sich am Ende auf fast 2.000 Grundwörter belaufen. In diesem Kurs werden die Teilnehmer am meisten sprechen und lachen. Sie nehmen verschiedene Rollen ein, führen Interviews durch und machen Hör-Verständnis-Übungen. Mindestalter: 50 Jahre