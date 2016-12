Offene Tür der Borchert-Schule

Spandau.

Die Wolfgang-Borchert-Schule, Borchertweg 2, lädt am Sonnabend, 7. Januar, von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eltern, Schüler und Ehemalige sind eingeladen, sich einen Einblick in die neuesten Entwicklungen an der Integrierten Sekundarschule zu verschaffen. Die Wolfgang-Borchert-Schule hat unter anderem zwei Auszeichnungen für ihre Konzepte in der beruflichen Orientierung erhalten: Das Qualitätssiegel für exzellente Berufs- und Studienorientierung sowie den Titel „Starke Schule“ zur Förderung der Ausbildungsreife. In allen Fachbereichen besteht die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und an Experimenten, an einem Quiz, an Musikveranstaltungen oder an Bewerbergesprächen teilzunehmen. Weitere Informationen unter www.borchertschule-spandau.de