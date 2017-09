Senioren am PC

Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau.

Senioren tun sich oft schwer mit neuer Technik. Der Computer ist mehr Fluch als Segen. Gebraucht wird er im Alltag aber trotzdem. Die Stadtbibliothek Spandau hilft dabei, sich am PC zurechtzufinden. Jeden Dienstag um 9 Uhr gibt es eine kurze Einführung in die Grundlagen von Texverarbeitung und E-Mail-Programmen. Dann darf ausprobiert werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der nächste Einführungskurs beginnt am 10. Oktober. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, muss man sich anmelden. Kontakt:

902 79 55 11. Auch jeder andere Anfänger ist willkommen. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13, Eingang über den Hof.