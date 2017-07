Spandau.

Alles Wichtige für den "Übergang von der Kita zur Grundschule" erfahren Eltern am 12. Juli bei einer Infoveranstaltung des Bezirkselternausschusses Kita (BEAK). Elternfortbildnerin Andrea Gowitzke informiert über die Auswahl der passenden Grundschule, die verschiedenen Schulformen und Angebote wie Hortbetreuung oder das Jahrgangsübergreifende Lernen (JÜL). Anschließend berichtet der Bezirkselternausschuss aus den Gremien, in denen er in Spandau vertreten ist. Auch Aktuelles aus dem Kita-Alltag können mit dem BEAK-Vorstand und Bezirksvertretern diskutiert werden. Die Veranstaltung richtet sich an alle Eltern von Kita-Kindern, Elternvertreter, Kita-Leitungen, Erzieher, Politiker und Interessierte. Die Sitzung ist öffentlich und findet von 19 bis 21 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Spandau, Carl-Schurz-Straße 2/6 statt. Kontakt und Anmeldung: info@beak-spandau.de oder0179/228 15 46.