Erst verprügelt, dann Kette geraubt: Polizei fahndet mit Fotos nach den Tätern

Spandau. Die Kriminalpolizei sucht mit Bildern nach zwei Männern. Sie sind verdächtigt, einem Mann in Spandau die Halskette geraubt zu haben.

Die Tat ereignete sich bereits am 9. Oktober. Doch die Täter konnte die Polizei bisher nicht fassen. Deshalb sucht sie nun mit Fahndungsfotos nach Zeugen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der 35-jährige Mann in einem Zug der Linie U7 in Richtung Spandau unterwegs, als er von mehreren Unbekannten angegriffen und mit Schlägen und Tritten verletzt wurde. Erst als ein Zeuge dem Mann zur Hilfe eilte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten an der Station Altstadt Spandau aus dem Zug. Die Bahn fuhr weiter bis zur Endstation Rathaus Spandau, wo der Verletzte den Zug nur mit Hilfe zweier Fahrgäste verlassen konnte. Auf dem Bahnsteig kamen noch zwei weitere Männer hinzu, die auch in dem U-Bahnzug mitfuhren und angaben, ebenfalls Hilfe leisten zu wollen. Dabei soll es sich um die beiden gesuchten Tatverdächtigen handeln, die den Mann zuvor zusammengeschlagen hatten.Einer der Gesuchten soll dem Verletzten dann zusätzlich die Kette vom Hals gerissen haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer.Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat beobachtet, sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 an der Charlottenburger Chaussee 67, 46 64 27 31 12 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle kann aufgesucht werden.