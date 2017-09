Familie schwer verletzt

Spandau.

Bei einem Verkehrsunfall sind ein Vater und seine drei Söhne schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Familie mit dem Auto auf dem Falkenseer Damm in Richtung Askanierring unterwegs, als sie von einem anderen Auto gerammt wurde, das in die Flankenschanze abbiegen wollte. Am Steuer saß ein 20-Jähriger. Der Vater und seine drei Kinder erlitten Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Der junge Mann wurde nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei allerdings technische Mängel am Auto des Vaters fest und zog den Wagen ein. Ob die Mängel den Unfall mitverursacht haben, muss jetzt ermittelt werden.