Sexualtäter gefasst

Spandau.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos konnte die Polizei einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festnehmen. Der Hinweis auf den Gesuchten kam von einem Zeugen. Die Beamten nahmen den 27-jährigen Tatverdächtigen daraufhin am frühen Abend des 9. Januar in der Soorstraße in Westend fest. Die Ermittlungen dauern an. Der junge Mann soll im September 2016 versucht haben, ein 15-jähriges Mädchen in Spandau zu vergewaltigen. Zu der Tat kam es im Hausflur eines Wohnhauses. Hausbewohner, die zufällig vorbeikamen, vereitelten den Übergriff. Der Täter konnte fliehen. Er soll das Mädchen bereits in der U-Bahn und im Bus unbemerkt verfolgt haben.