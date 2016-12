Berlin: Bahnhof Spandau |

Fahrgäste eines Intercity-Express nach Düsseldorf haben am Mittwoch, 28. Dezember, am Bahnhof Spandau einen mutmaßlichen Taschendieb festgehalten. Gegen 8 Uhr soll der Mann in dem Zug nach Düsseldorf einem Fahrgast aus der Jackentasche Bargeld entwendet haben. Sein Opfer bemerkte die Tat und hielt den 40-Jährigen zusammen mit weiteren Reisenden bis zum Halt am Bahnhof Spandau fest. Beamte der Landes- und Bundespolizei nahmen den Mann fest und stellten bei ihm 300 Euro Bargeld sicher. Das 32-jährige Opfer erhielt das Geld zurück. Gegen den Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten.