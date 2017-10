Schalke 04 war auch vor Ort!

Der 5. Spandauer Gesundheitstag im centrovital in der Spandauer Neustadt war ein schöner Erfolg. Mehrere hundert Besucher informierten sich wieder an den zahlreichen Ständen. Dabei auch erstmals 3 charmante Chefärzte aus dem Spandauer Vivantes Klinikum. Zur Überraschung aller Teilnehmer war auch die komplette Mannschaft von Schalke 04 anwesend. Die Mannschaft und Ihre Betreuer hatten im Hotel des centrovital übernachtet, um dann - leider- am Samstag Herta BSC 2 : 0 zu schlagen.