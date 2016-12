Adventskonzerte mit Bläsermusik

Spandau.

Das Spandauer Blasorchester 1960 lädt zu zwei Adventskonzerten mit sinfonischer Bläsermusik unter der Leitung von Sven Schilling und der Lesung des Märchens "Weihnachtsgans Auguste". Das erste Konzert beginnt am Freitag, 9. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche St. Sebastian in Gesundbrunnen, Feldstraße 4. Der Eintritt kostet acht Euro. Frei ist der Eintritt am Sonntag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr in der Kirche Maria, Hilfe der Christen, Flankenschanze 43-45. Weitere Information unter www.sbo60.de