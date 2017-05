Beginn der Schützenwoche

Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Die Schützengilde zu Spandau startet am 21. Mai in ihre 683. Schützenwoche. Ab 13 Uhr versammeln sich die Schützen mit befreundeten Vereinen auf dem Rathausvorplatz, wo zwei Kapellen ein Platzkonzert geben. Nach dem Empfang bei Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) beginnt um 14.15 Uhr der Abmarsch des Schützenfestumzuges vom Rathaus durch die Straßen Spandaus zum Schützenhof, Niederneuendorfer Allee 12/16. Nach der Begrüßung durch den Vorsteher der Schützengilde zu Spandau, Klaus Leichter, können interessierte Bürger an Schießwettbewerben teilnehmen und die Schießanlagen besichtigen. CS