Clown-Theater im Kulturhaus

Berlin: Kulturhaus Spandau |

Spandau. Am Donnerstag, 28. September, lädt das Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, zum Kindertheater ein. Beginn ist um 10 Uhr. Das Programm richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren und dauert circa 60 Minuten. Zum Inhalt: Hops und Hopsi beziehen die Kinder immer wieder in das Programm mit ein, so dass diese selbst als kleine Artisten mitmachen. Egal, ob es um das Erlernen der Farben oder der Uhrzeit geht, Hops und Hopsi haben für viele Themen das passende und kindgerechte Programm mit abwechslungsreicher Jonglage, Musik und Zauberei. Karten können unter 333 40 22 bestellt werden. Der Eintritt beträgt fünf Euro. gw