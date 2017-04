Der dicke Hund im Kulturhaus: Neue Komödie von Elektra

Spandau. Die Privattheatergesellschaft Elektra führt Sabine Drösslers Komödie "Ach, du dicker Hund" auf. Am Freitag, 28. April, um 20 Uhr ist Premiere im Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6.

37 80 13 90 oder Karten kosten zehn, ermäßigt acht Euro. Kartenbestellungen unter37 80 13 90 oder www.theater-elektra.de

Im Zentrum der Inszenierung steht der erfolgreiche Eisenwarenhändler Anton Meier, der so sehr in seinem Beruf aufgeht, dass er Frau und Tochter vernachlässigt. Die erteilen ihm nach der Beerdigung einer Tante eine Lektion. Sie gaukeln ihm vor, dass er einen Nervenzusammebruch habe und sich schonen müsse. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein ererbter Hund, der unsichtbar wird. Ein Arzt macht ebenso mit wie eingeweihte Kollegen und Nachbar.Nach der Premiere gibt es weitere Vorstellungen am 29. April und am 6. Mai jeweils um 18 Uhr, am 30. April und 7. Mai jeweils um 16 Uhr sowie am 5. Mai um 20 Uhr.